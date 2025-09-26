сегодня в 20:50

Новая спецтехника поступила в водоканал и теплосеть Наро-Фоминска

В Подмосковье проходит крупнейшее обновление парка коммунальной техники! На площадке «Крокус Экспо» вице-губернатор Владислав Мурашов и министр ЖКХ Кирилл Григорьев вручили ключи от первой партии спецтехники.

Наро-Фоминский округ в числе первых получил современную технику: каналопромывочную машину для Водоканала — для очистки сетей и профилактики засоров и экскаватор-погрузчик для Теплосети — для земляных работ и оперативного ремонта.

Как отметил Владислав Мурашов, новая техника поможет укладываться в нормативные сроки ликвидации аварий (4-6 часов) и повысит надежность коммунальных систем перед зимними холодами.

«Новое оборудование пришло вовремя, накануне отопительного сезона — наши предприятия готовы к зиме с качественной техникой. До конца года получим еще пять единиц в рамках областной программы обновления коммунального автопарка», — сказал глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.