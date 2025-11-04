Новая спецтехника для коммунальщиков закуплена в Дубне

Новый грузо-пассажирский автомобиль «Газель», в котором могут разместиться рабочие и все нужные инструменты и приспособления, закуплен в Дубне для специалистов МБУ «Чистый город». Семиместная кабина и вместительный кузов — комплексное решение для доставки в нужную точку города бригады для оперативного решения поставленных задач по содержанию города в чистоте, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.