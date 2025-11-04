Новая спецтехника для коммунальщиков закуплена в Дубне
Фото - © Администрация г.о. Дубна
Новый грузо-пассажирский автомобиль «Газель», в котором могут разместиться рабочие и все нужные инструменты и приспособления, закуплен в Дубне для специалистов МБУ «Чистый город». Семиместная кабина и вместительный кузов — комплексное решение для доставки в нужную точку города бригады для оперативного решения поставленных задач по содержанию города в чистоте, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
МБУ «Чистый город» в Дубне занимается различными видами работ. Коммунальщики убирают городские дороги, тротуары, общественные пространства, проводят ямочный ремонт, обустраивают детские игровые площадки и занимаются озеленением парков, улиц. Ежегодно автопарк организации пополняется новыми единицами при поддержке правительства Московской области.
«Специалисты МБУ „Чистый город“ в Дубне используют для работы уже более 60 единиц техники», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Среди них современные комбинированные дорожные машины, самосвалы, трактора, экскаваторы-погрузчики, грейдеры, автогидроподъемники и манипулятор.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.