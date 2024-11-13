Новая детская площадка появится в Тайнинском парке Мытищ

Мытищинские парки — места притяжения для жителей и гостей округа. Председатель Совета депутатов городского округа Андрей Гореликов, депутат Совета депутатов Алексей Гущук и представители управления благоустройства администрации посетили Тайнинский парк, чтобы проверить ход работ по установке детской площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее мытищинцы во время встречи с жителями высказали свои пожелания по поводу изменения некоторых элементов новой детской игровой площадки. Они попросили разделить детскую площадку по возрастам — для малышей и детей постарше, в дополнение к уже существующей основной площадке.

В настоящее время рабочие укладывают резиновое покрытие и монтируют малые архитектурные формы. Завершить все работы планируют до 23 ноября.

Ранее Тайнинский парк вошел в пилотный проект Московской области при поддержке главы региона Андрея Воробьева по созданию пространств для активного отдыха, благодаря чему там появилась уникальная детская игровая площадка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.