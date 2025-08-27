Норвегия направила полмиллиарда рублей на уничтожение российской горбуши

сегодня в 16:50

Норвегия потратила средства в эквиваленте полмиллиарда рублей, чтобы уничтожить российскую горбушу. Причина в том, что рыба ухудшает состояние водоемов, сообщает Mash .

Норвежцы негативно относятся к горбуше. Она наносит урон экосистеме рек и водоемов.

По словам местных жителей, такую рыбу мало кто приобретает из-за некрасивого внешнего вида. Улов приходится отдавать собакам.

В 2025 году в Норвегии уничтожили примерно 154 тыс. тонн горбуши. Местные ученые придумали особые ловушки с искусственным интеллектом. Благодаря им удается отделять горбушу от атлантического лосося.

С рыбой борются волонтеры и рабочие. Им платят по 300 тыс. рублей (около 3,7 тыс. долларов) в месяц.

Суммарно на уничтожение горбуши Норвегия потратила полмиллиарда рублей. Эти деньги были потрачены на создание ловушек, которые установлены в 50 реках, искусственный интеллект и оплату труда.