Ночью на Земле началась вторая февральская магнитная буря

В ночные часы на Земле стартовал второй в феврале период магнитных возмущений, который в настоящее время оценивается от слабого до умеренного уровня. Максимум события был отмечен приблизительно в 05:00 по московскому времени, достигнув интенсивности G1.3 по пятибалльной шкале, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) .

Причина явления очевидна — на Солнце в области, обращенной к Земле, находится довольно обширная корональная дыра. Однако начало бури опередило прогнозы примерно на сутки.

Ранее 5 февраля уже регистрировалась магнитная буря слабой силы. Следовательно, интервал между событиями составил десять дней. Пока февраль 2026 года показывает более спокойную обстановку по сравнению с предыдущим месяцем. Стоит отметить, что в январе, который побил рекорд десятилетия по количеству дней с геомагнитными бурями, основная активность пришлась на его вторую половину.

Общая длительность начавшейся ночью магнитной бури может достигать двух суток, но его влияние будет неравномерным: отдельные пики и кратковременные бури могут чередоваться с достаточно долгими интервалами спокойствия («зелеными» участками). Вероятность того, что возмущения превысят уровень G2 (средний) в этот промежуток времени, оценивается как низкая.

Также на фоне начавшейся магнитной бури произошло усиление свечения северных сияний. Индекс их интенсивности в пике достигал значения 8,6 по десятибалльной шкале, что считается высоким показателем. Наилучшие условия для наблюдений сложились в период с часа ночи до пяти утра по московскому времени. Сообщения о наблюдениях поступали в основном из северо-западных регионов страны. Достоверных данных о видимости сияний в центральных областях, включая Москву и Подмосковье, не зафиксировано.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.