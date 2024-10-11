Нижегородцы зарабатывают на 10% меньше, чем среднестатистические россияне

Эксперты hh.ru провели анализ рынка труда в Нижегородской области, изучив уровни доходов местных жителей и сравнив их с зарплатами в Москве, сообщает ИА «Время Н» .

В России средняя зарплата достигла 70 тысяч рублей, увеличившись на 17% по сравнению с предыдущим годом. В Санкт-Петербурге доход вырос на 23% и составил 62,8 тысячи рублей. Однако жители Нижегородской области зарабатывают на 10% меньше, чем среднестатистические россияне.

Несмотря на рост доходов в регионе, зарплаты нижегородцев остаются ниже московских. Средняя зарплата москвичей достигла 94,4 тысячи рублей, что на 31 тысячу рублей больше, чем у жителей Нижегородской области.

Особенно значительная разница наблюдается у топ-менеджеров: в Москве средний доход составляет почти 200 тысяч рублей, а в Нижнем — около 120 тысяч. В IT-сфере разрыв тоже заметен: зарплата в Москве составляет 129 тысяч, в то время как в Нижегородской области — 65 тысяч. Самые минимальные различия фиксируются среди рабочего персонала: в Москве они зарабатывают 100 тысяч, в Нижегородской области — 82 тысячи.