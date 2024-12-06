Нижегородцы спасли щенка с переломами

Волонтеры нашли у вокзала в Нижнем Новгороде щенка со сломанными лапами и спасли его, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на соцсети местной благотворительной организации.

История пушистика за последние несколько дней облетела все тематические паблики в соцсетях. Щенок несколько суток пролежал на холодной плитке у вокзала: он не мог встать из-за переломов. Вероятно, он попал под машину.

Жители кормили его, но состояние щенка не улучшалось, и возник вопрос о его госпитализации. В конце концов заботу о нем взял на себя благотворительный фонд.

«Честно сказать, мы не планировали брать новых подопечных, так как сейчас у нас и так „перебор“, но пройти мимо не смогли», — поделились волонтеры.

В клинике щенка назвали Мурчиком. Врачи обнаружили, что часть суставной поверхности отломилась, и сустав был поврежден. Врачи провели остеосинтез, но, вероятно, потребуется повторная операция.

Сейчас Мурчик находится на стационарном лечении, и, по предварительным оценкам, ему придется провести в клетке не менее двух месяцев. Волонтеры начали сбор средств на его содержание и лечение.