«Никаких обходов»: москвичей предупредили о мошенниках в новогодние каникулы

В праздничные дни городские службы Москвы не проводят плановые проверки в квартирах, предупредил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Он призвал горожан не открывать дверь нежданным «коммунальщикам», которые фактически являются мошенниками, пишет «Царьград» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

По словам замглавы Москвы, выезды коммунальных специалистов осуществляются по заявкам жителей, а время визита всегда согласовывается заранее, если ситуацию не носит аварийный характер.

«В период новогодних праздников городские службы не осуществляют обход квартир и плановые проверки», — напомнил Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что любое предложение о срочной проверке или продаже техники «с рук» у квартиры — это повод немедленно закрыть дверь и позвонить в полицию или диспетчерскую службу.

Все запланированные работы анонсируются на официальных сайтах управляющих компаний и на досках объявлений в подъездах. Удостовериться в полномочиях пришедшего можно, позвонив в диспетчерскую своей инженерной службы по телефону, указанному в квитанции.

В столичном комплексе городского хозяйства призвали проявлять максимальную осторожность и не пускать в квартиры подозрительных лиц.

