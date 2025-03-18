Ни с кем не общается и покупает дешевые продукты: как живет математик Перельман?
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Долгие годы гениальный российский математик Григорий Перельман ведет затворнический образ жизни, он отказался от престижной премии и сейчас покупает дешевые продукты и ни с кем не общается, сообщает «78 | Новости».
Корреспондент встретил математика в магазине Петербурга и попытался с ним поговорить, но Перельман попросил оставить его в покое. Но о нем смогли рассказать работники супермаркета.
«Обычно покупает вермишель, творог, яблочки. Такое все дешевенькое», — поделилась сотрудница.
По ее словам, гениальный математик — очень скромный, он не идет на контакт. В магазин мужчина приходит почти ежедневно.
Как добавила его соседка, Перельман ни с кем не общается, а с ней здоровается только потому, что вырос на ее глазах.
Директор физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич, где учился гений, отметил, что знаменитую работу Перельмана могут понять только 10-20 человек во всем мире.