Незрячий житель Можайского округа пришел на выборы самостоятельно

В поселке Карьероуправления Можайского округа на избирательный участок пришел Владимир Иванович Терехин — человек с инвалидностью по зрению. Несмотря на сложности, он самостоятельно добрался до УИК, чтобы проявить свою гражданскую позицию, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Владимир Иванович живет здесь более 14 лет. На выборы он приходит уже в четвертый раз. Говорит, что голосовать — это веление души.

«На выборы приходить важно, чтобы выбирали тех, кого мы хотим. Я рекомендую молодежи участвовать в политической жизни страны», — поделился Владимир Терехин.

На участковых избирательных комиссиях сейчас все организовано очень удобно для незрячих людей: есть возможность воспользоваться шрифтом Брайля, попросить помощи у членов комиссии или обратиться в УИК и пригласить членов комиссии приехать домой. Но Владимир Иванович решил прийти сам — и это пример настоящей ответственности и неравнодушия.

Голосование продолжается. 20 сентября — заключительный день. Участки работают с 08:00 до 20:00. Если вы еще не проголосовали, у вас есть время сделать свой выбор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.