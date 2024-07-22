«Нежный поросеночек»: сокамерники пошутили над пермским людоедом

Пермский людоед Михаил Малышев заявил, что сокамерники с юмором относились к нему и в шуточной форме умоляли не есть их, а сделать выбор в пользу «более молодого» или «нежного поросеночка», сообщает NEWS.ru .

Маньяк признался, что в такие моменты заключенные делали акцент на том, что они «старые и костлявые», а также «прокуренные, прочифиренные». При этом сокамерники говорили об этом с иронией, ведь в колонии «без юмора крыша съедет», заявил Малышев.

«В основном все на юморе. Все говорят: „Миша, ты меня не ешь. Я старенький, костлявый, вот ешь молодого — он нежный поросеночек, а я прокуренный, прочифиренный“» — заключил Малышев.

Маньяка Михаила Малышева задержали в конце 1990-х годов по обвинению в убийстве двух человек. Приговором суда Малышева лишили свободы на 23 года. Маньяк освободился осенью 2022 года и сейчас живет в своей квартире в Перми.