Незаконный сброс загрязненных сточных вод выявили в Балашихе

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Тройное нарушение водоохранного законодательства установили инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья в городском округе Балашиха. Это произошло в ходе контрольного мероприятия, проведенного по обращению жителей микрорайона Салтыковка, которые пожаловались на незаконный сброс сточных вод, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе осмотра территории установлено, что с трех земельных участков, принадлежащих физическим лицам, организован сброс загрязненных сточных вод на проезжую часть улицы, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Сточная вода по рельефу местности через несколько сот метров попадает в реку Рябку».

По итогам надзорных мероприятий владельцам участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Ситуация остается на контроле Минэкологии.

Ранее сообщалось, что такое же предостережение объявлено администрации Наро-Фоминского городского округа: в деревне Селятино имеются признаки незаконного водоотведения в водоохранную зону реки Лоши.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.