Незаконный сброс порядка 67 куб м строительного мусора предотвратили в Истра

Незаконный сброс порядка 67 кубометров строительного мусора удалось предотвратить по результатам 2 крупных межведомственных рейдов, проведенных на территории муниципального округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии, направленном на выявление нарушителей, которые пытаются вывозить строительный мусор без документов и сбрасывать его в неустановленных местах, принимали участие представители Минчистоты совместно с Минэкологии, МВД России и ГУРБ Московской области.

В ходе рейда было проверено более 60 спецавтомобилей. У 7 водителей отсутствовали необходимые документы, подтверждающие законность перевозки. В отношении нарушителей составлены административные материалы. 6 транспортных средств были задержаны и отправлены на штрафстоянку.

Межведомственный формат позволяет выявлять нарушения на месте и немедленно пресекать попытки нелегальной деятельности.

Данные рейды являются частью системной работы и контроля за обращением отходов в округе. Фиксировать факты сброса мусора «черными возчиками» и привлекать нарушителей к ответственности также помогают фотоловушки, установленные в лесных зонах и отдаленных территориях округа.

Помимо этого, с начала года с целью выявления нарушителей чистоты и порядка в борьбе с несанкционированными навалами мусора на территории муниципалитета вблизи контейнерных площадок было установлено порядка 30 камер видеофиксации с подключением к системе «Безопасный регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.