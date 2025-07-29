Незаконную торговлю алкоголем вновь пресекли во время рейда в Долгопрудном

Очередной рейд по проверке соблюдения правил продажи алкогольной продукции прошел в Долгопрудном. В мероприятии приняли участие сотрудники городской администрации, областного министерства сельского хозяйства и продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы проверили продовольственный магазин и кафе на улице Парковая, 36А, выявили нарушение. Алкогольная продукция, в том числе пиво и слабоалкогольные напитки, должна быть подключена к системе ЕГАИС и маркирована в системе «Честный знак». Это касается всех участников оборота — от производителей до розничных точек. Если алкоголь не подключён к этим системам — продажа незаконна», — сообщила начальник отдела развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг Анна Венец.

Сотрудником Минсельхоза продукция была изъята из оборота. Протоколы о правонарушении составлены, документы направляются в суд. Он определит меру наказания: как правило, это штраф и утилизация незаконной продукции.

Подобные рейды проводятся в Долгопрудном на постоянной основе и будут продолжены.

О случаях незаконной торговли алкоголем сообщайте по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 8:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.

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