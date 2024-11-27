Невиновный немец, сидевший 13 лет в тюрьме, потребовал компенсации в 750 тыс евро

Немец Манфред Гендицкий, который несправедливо отсидел 13 лет за убийство, потребовал у властей земли Бавария повторную компенсацию за моральный ущерб. Он хочет получить минимум 750 тыс. евро, сообщает РИА Новости .

Как написал журнал Spiegel, Гендицкий ранее получил свыше 368 тыс. евро, то есть по 75 евро за каждый из 4916 дней, которые он провел в заключении.

Но мужчина вместе с сожительницей заявил, что такая сумма выплаты не покрыла всего ущерба, поэтому он будет требовать еще компенсацию.

Немец много лет боролся за пересмотр его дела. Его требовала оправдать и защита, и прокуратура. Были сомнения, что именно он совершил убийство, да и в том, что само преступление было.

В 2010 году окружной суд Мюнхена приговорил Гендицкого к пожизненному заключению. Его обвинили по делу об убийстве. Мужчина был управляющим в доме, где жила погибшая пожилая женщина. Присяжные признали его виновным в том, что поссорился с жертвой в ее квартире, а после конфликта утопил ее в ванне.

Позднее эксперты смогли доказать, что женщина стала жертвой несчастного случая.