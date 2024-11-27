Невиновный немец, сидевший 13 лет в тюрьме, потребовал компенсации в 750 тыс евро
Немец Манфред Гендицкий, который несправедливо отсидел 13 лет за убийство, потребовал у властей земли Бавария повторную компенсацию за моральный ущерб. Он хочет получить минимум 750 тыс. евро, сообщает РИА Новости.
Как написал журнал Spiegel, Гендицкий ранее получил свыше 368 тыс. евро, то есть по 75 евро за каждый из 4916 дней, которые он провел в заключении.
Но мужчина вместе с сожительницей заявил, что такая сумма выплаты не покрыла всего ущерба, поэтому он будет требовать еще компенсацию.
Немец много лет боролся за пересмотр его дела. Его требовала оправдать и защита, и прокуратура. Были сомнения, что именно он совершил убийство, да и в том, что само преступление было.
В 2010 году окружной суд Мюнхена приговорил Гендицкого к пожизненному заключению. Его обвинили по делу об убийстве. Мужчина был управляющим в доме, где жила погибшая пожилая женщина. Присяжные признали его виновным в том, что поссорился с жертвой в ее квартире, а после конфликта утопил ее в ванне.
Позднее эксперты смогли доказать, что женщина стала жертвой несчастного случая.