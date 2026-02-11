Нет доминированию и удавкам: как вычислить непрофессионализм кинолога

Занятия с кинологом — очень важная и полезная часть ответственного подхода к собаководству. Владельцы иногда сомневаются в его необходимости из-за незнания методов дрессировки. Как проверить профессионализм специалиста, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Когда у собаки есть проблемы с воспитанием и социализацией, мы всегда советуем обращаться к кинологам, особенно если вы не уверены в своих силах. Но, к сожалению, один этот совет — не панацея. И, выбирая специалиста, нет абсолютной гарантии, что вы не столкнетесь с непрофессионализмом. Поэтому, выбирая кинолога, прежде всего изучайте все отзывы так же внимательно, как если бы выбирали себе врача», — посоветовал Голубев.

Использование устаревших методов

Ни один профессиональный кинолог не будет строить дрессировку на доминировании, подчинении, использовании рывков, удавки и тем более электрошоковых ошейников. Если специалист утверждает, что только так можно поставить питомца «на место», и ему нужно объяснять, «кто здесь хозяин» — можете сразу заканчивать занятие.

Любой хороший кинолог следит за современными методами и проходит переподготовку. Если он не знает об актуальных подходах, в основе которых — доверие и положительное подкрепление, значит, он относится к своей профессии как минимум посредственно.

Обещание быстрых и непонятных результатов

«Сделаем из собаки послушного питомца за два занятия» — это нереалистичные прогнозы. Каждый случай требует своих сроков и рассматривается индивидуально.

«Научим собаку пользоваться носом» — тоже весьма странное заявление без конкретики. Собака уже априори рождена с великолепным обонянием. Это все равно, что сказать человеку: «Научим вас дышать».

Работа «на себя»

Кинолог показывает, как собака слушается его, но не учит хозяина управлять питомцем. Цель профессионала — не продемонстрировать свой авторитет, а помочь хозяину наладить контакт с животным.

Отказ от ответов и объяснений, почему нужно делать именно так — тоже красный флаг. Кинолог не должен ультимативно требовать беспрекословного подчинения.

Отсутствие обратной связи — еще один тревожный звонок. После занятий специалист обязательно должен давать домашнее задание, иногда — с ведением дневника, чтобы проанализировать успехи и ошибки.

Игнорирование плана

Бывает, что запрос хозяина не соответствует представлениям кинолога. Например, он просит научить собаку спокойно оставаться одной дома, а специалист настаивает на нормативах ОКД, которые, возможно, в целом и не нужны. Да, иногда кинолог может отметить, что для коррекции случая нужно освоить комплекс базовых команд. Но вообще ОКД — это более серьезная подготовка, применяемая при дрессировке служебных собак.

Обесценивание породы и чувство вины

У любой породы есть свое предназначение. Нет пород умнее или хуже других. Если кинолог с пренебрежением относится к обучаемой собаке, высмеивая ее размер или связывая агрессию исключительно с породой, то это абсолютно непрофессионально. Также недопустимо, если кинолог не предлагает конструктивную критику, а просто обвиняет: «Вы разбаловали собаку». Это сразу лишает мотивации.

По словам специалиста, хороший кинолог — партнер и учитель. Занятий с ним ждут, и собаки часто бегут к нему, виляя хвостом. Если хозяин чувствует, что ему некомфортно, питомец боится, не доверия. приходится искать альтернативную информацию, а поведение питомца ухудшилось — стоит прислушаться к интуиции.

Поиск «своего» специалиста — это нормально. Перед занятием следует собрать как можно больше информации: посмотреть видеовизитки и видео с занятий, почитать отзывы, спрашивать о методах работы и, конечно же, обращать внимание на образование, заключил Голубев.

