Нейросеть помогла устранить 5 тыс нарушений правил торговли в Подмосковье с осени

Фото - © снимок До - После с камер "Безопасный регион"/Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С начала сентября искусственный интеллект помог устранить в Московской области более 5,2 тыс. нарушений правил торговли в регионе. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Свыше 6,6 тыс. камер системы «Безопасный регион», оснащенных искусственным интеллектом, задействованы в мониторинге для выявления и пресечения фактов несанкционированной торговли в Подмосковье. Объективы захватывают наиболее проходимые локации, включая маршруты к остановкам общественного транспорта и пешеходные зоны.

Чтобы деятельность осуществлялась на законных основаниях, торговый объект должен быть отмечен в схеме размещения муниципалитета и отвечать требованиям архитектурного облика. Предпринимателям необходимо передавать сведения о сотрудниках, у которых должно быть оформлено разрешение на работу либо патент.

В случае, если предприниматель устранил нарушения, деятельность становится легальной.

Таким образом, был узаконен торговый объект в Орехово-Зуево на улице Вокзальная, дом 4. В противном случае самовольные постройки демонтируются.

Например, незаконная торговля была устранена в Балашихе на улице Объединения, дом 3, в Воскресенске на улице Молодежная, дом 1 Г.

Кроме этого, цифровой мониторинг дополняет классический — его еженедельно проводят специалисты министерства совместно с ГУРБ и УМВД в городских округах, выявляя нарушения миграционного законодательства и правил торговли.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.