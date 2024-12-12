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Уголовное дело возбудили по факту избиения девочки в туалете подмосковной школы

В школе № 2 в Котельниках произошел конфликт между несколькими ученицами. В школьном туалете группа школьниц избила одноклассницу и снимала это на мобильный телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

После драки одна из одноклассниц сообщила классному руководителю, что пострадавшая обратилась в медпункт с жалобой на головную боль.

Классный руководитель проинформировала маму.

На данный момент ситуацией занимаются правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В министерстве образования Московской области сообщили, что личности всех участниц конфликта установлены. Продолжается изучение обстоятельств, предшествующих конфликту.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице школьницу, на которую напали сверстницы в туалете школы в Котельниках.

Ксюшу госпитализировали в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Медики обещают выписать школьницу к выходным.

Воробьев назвал буллинг и травлю неприемлемым явлением. Он добавил, что в школах появятся QR-коды, сканируя которые, ученики смогут анонимно сообщить о травле.

«Чтобы такого не было, чтобы родители не переживали, что их дети могут стать жертвами буллинга, мы внедрим систему быстрой реакции», — написал губернатор в своем Telegram-канале.