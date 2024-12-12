Андрей Воробьев навестил девочку, на которую напали одноклассницы в Котельниках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице школьницу, на которую напали сверстницы в туалете школы в Котельниках.

Ксюшу госпитализировали в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Медики обещают выписать школьницу к выходным.

Воробьев назвал буллинг и травлю неприемлемым явлением. Он добавил, что в школах появятся QR-коды, сканируя которые, ученики смогут анонимно сообщить о травле.

«Чтобы такого не было, чтобы родители не переживали, что их дети могут стать жертвами буллинга, мы внедрим систему быстрой реакции», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Мера позволит оперативно реагировать на эпизоды травли. Она будет направлена на создание безопасной школьной среды.

Губернатор напомнил, по факту избиения Ксюши было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Он рассказал, что одну часть зачинщиц драки перевели на домашнее обучение, вторую — в другие школы. Остальные девочки, которых преднамеренно вовлекли в этот конфликт, раскаялись и извинились перед пострадавшей.

Ранее семь девочек избили одноклассницу в туалете школы № 2 в Котельниках. Правоохранители установили личности хулиганок.