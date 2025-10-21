Нейрогимнастика и игры: как помочь ребенку, который плохо пишет

Если ребенок в начале школы испытывает сильные трудности с письмом и чтением, то родители могут ему помочь и не усугубить ситуацию, сообщила РИАМО логопед, нейродефектолог и преподаватель РУДН Марина Сорокун.

По ее словам, первое и самое важное правило — ни в коем случае не ругать ребенка и не заставлять по несколько раз переписывать и перечитывать одно и то же. Это вызовет только негативизм к учебе, слезы и испортит отношения. Задача родителей — не наказать, а помочь.

«Второе — превратите все занятия в игру. Не говорите „а сейчас мы будем заниматься“, скажите „а сейчас мы поиграем“. Для развития мелкой моторики идеально подходят лепка из пластилина, теста или глины, нанизывание бусин, собирание конструктора с мелкими деталями, вырезание ножницами по сложным линиям, штриховка фигур», — сказала Сорокун.

Нейрогимнастика

Она добавила, что можно использовать нейрогимнастику. Это простые, но очень эффективные упражнения, которые помогают наладить связи между полушариями мозга, что напрямую влияет на качество чтения и письма.

«Начните с самых базовых упражнений: попросите ребенка одновременно рисовать двумя руками в воздухе, на бумаге или на манке симметричные фигуры — восьмерки, круги, квадраты. Это прекрасно синхронизирует работу мозга», — посоветовала эксперт.

Как уточнила нейропсихолог, есть еще одно замечательное упражнение — «ухо-нос»: левой рукой ребенок берется за кончик носа, а правой — за противоположное ухо, затем по хлопку нужно быстро поменять руки. Это может быть сложно сначала, но начинать нужно медленно, и постепенно скорость будет увеличиваться.

Эти простые игры по 5-7 минут в день дают колоссальный эффект для улучшения межполушарного взаимодействия, что напрямую скажется на том, что почерк станет более четким, а чтение — более плавным.

Игры на представление пространства и на слух

«Хочу отдельно остановиться на проблеме счета и понимания условий задачи. Если ребенок не может посчитать клеточки, путается в столбиках и строчках — это яркий признак несформированности зрительно-пространственных представлений. С этим нужно и можно работать через тело. Просите ребенка показывать на себе, где у него правая рука, левое ухо, правая пятка, левое колено», — отметила логопед.

Можно поиграть в игру «Робот»: родитель дает команды — «сделай два шага вправо, один шаг вперед, повернись налево», а ребенок их выполняет. Если перевести это на лист бумаги, то можно нарисовать лабиринты. Ребенка можно попросить провести линию от точки в две клеточки вниз и три клеточки вправо. Это и есть база для понимания пространства тетрадного листа.

Для развития фонематического слуха нужно играть в игры: «Хлопни в ладоши, если услышишь звук [С] в слове», «Поймай нужный звук». Для этого придумать как можно больше слов на один и тот же звук.

Чтение и спокойствие

Для преодоления трудностей с чтением начинать стоит с малого: читать самим ребенку вслух, вызывая у него интерес к книгам, а потом читать по очереди — предложение, он предложение и т. д. Для чтения стоит использовать короткие тексты с крупным шрифтом, чтобы ребенок быстро видел результат труда и чувствовал успех.

«И последнее, но крайне важное: когда вы читаете ребенку вслух, обязательно обсуждайте прочитанное. Задавайте простые вопросы: „Как ты думаешь, что почувствовал герой? А что будет дальше?“. Это переводит чтение из технического процесса в осмысленный, формирует понимание текста, что в будущем является основой для решения тех самых задач, условие которых он сейчас не может ухватить», — добавила Сорокун.

Также эксперт рекомендовала обязательно установить контакт с педагогом и школьным логопедом, спросить, какие именно ошибки они видят, и совместно выработать план поддержки ребенка. Нужно помнить, что за проблемами почерка и чтения часто стоят более глубокие вещи, и если мама или папа чувствуют, что своими силами не справляются, то следует обратиться за консультацией к логопеду или нейропсихологу, который проведет тщательную диагностику и составит индивидуальный план коррекции.

«Спокойствие, поддержка и вера в ребенка сейчас — это главный ресурс, который поможет ему преодолеть все трудности и полюбить учиться. Помните, что все эти трудности -временны, и ваша грамотная поддержка является тем самым фундаментом, на котором ребенок построит свою успешную учебную деятельность», заключила логопед.

