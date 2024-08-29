Недвусмысленный намек: самарский ресторан использовал образ Богоматери в дизайне

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку ресторана в Самаре. Политик выразил обеспокоенность по поводу названия заведения и его оформления. По его мнению, они оскорбляют чувства верующих, сообщает 360.ru .

Матвеева смутили название ресторана и образ Богоматери в дизайне. Он узнал про это заведение в интернете и направил обращение в Следственный комитет и прокуратуру на предмет оскорбления чувств верующих.

«Считаю, там недвусмысленный намек. Удивительно, что в наше время появляются люди, которые шутят на такие болезненные вещи», — отметил депутат.

По мнению парламентария, владельцу ресторана следовало повесить свой портрет на стену заведения — это сделало бы название заведения «более гармоничным».

Пресс-служба Следственного комитета России поделилась, что глава ведомства Александр Быстрыкин обратился с просьбой предоставить отчет о ходе расследования дела. Следственные органы ведут дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».