Не так уж и сложно: как вывести пятна с ковра и не испортить его

Удаление пятен с ковра — это искусство, требующее знаний о материалах и правильных методах. Важно понимать, какие средства можно использовать для разных типов пятен. Прежде чем начать, необходимо определить тип пятна: свежие пятна требуют другого подхода, чем застарелые. Менеджер продуктов для уборки TROUVER Джин Иши сообщила РИАМО, как продлить жизнь любимого ковра.

По словам эксперта, как только вы заметили пятно, надо постараться убрать его как можно скорее, пока оно не въелось.

«Для начала, следует убрать излишки. Промокните пятно чистой тряпкой или бумажным полотенцем, но ни в коем случае не трите, чтобы не втереть его глубже в ворс. Затем, используйте пятновыводитель для ковров. Если же его нет под рукой, то можно использовать раствор из воды и уксуса в равном соотношении. Данная смесь будет эффективной для большинства видов пятен. Для удаления жирных пятен подойдет добавление крахмала. После нанесения рекомендуется пропылесосить область пятна и промыть ее мыльным раствором», — рассказала Иши.

Для удаления въевшихся пятен лучше всего подойдут специальные пятновыводители для ковров. Перед использованием обязательно проверьте, можно ли чистить ковер выбранным средством, так как некоторые вещества могут оказаться агрессивными для некоторых тканей. Например, ковры из натуральной шерсти могут деформироваться при использовании химических средств. Изделия из шелка, вискозы и джута могут долго сохнуть.

«Если же обойтись без профессиональных средств, то можно также использовать раствор из уксуса. В 0,5 литрах теплой воды растворите 2 столовые ложки уксуса (70%). Затем залейте его в бытовой пульверизатор и обильно опрыскайте пятнистые места на ковре. При сильных загрязнениях влажные пятна следует протереть щеткой. Потом промойте пятна чистой водой, используя губку или тряпку», — добавила эксперт.

Джин Иши посоветовала всегда пробовать новые средства на незаметном участке ковра. Необходимо терпеливыми, иногда для удаления въевшихся пятен требуется время.

Чтобы минимизировать риск появления пятен и продлить срок службы ковра, рекомендуется следующее: во-первых, чтобы не приходилось бороться с пятнами и оттирать старую грязь, надо ухаживать за ковром регулярно, тогда не придется прибегать к частому использованию химических моющих средств. Во-вторых, пылесосить ковер хотя бы дважды в неделю, чтобы не допустить накопления грязи. Если есть кошка или собака — регулярно собирать с ковра шерсть, чтобы она не забивалась глубоко. В-третьих, своевременно удалять появившиеся на ковре пятна. Чем быстрее кто-то заметил появившиеся на появление пятна, тем легче будет его убрать.

Не стоит откладывать решение проблемы на потом. Правильные методы удаления пятен и регулярный уход помогут сохранить ваш ковер в идеальном состоянии на долгие годы, заключила эксперт.