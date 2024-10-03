Не сидеть без дела: 91-летняя жительница Якутии раскрыла секрет долголетия

Россиянка в 91-й день рождения посоветовала больше радоваться для долгой жизни

Пенсионерка Наталья Припузова из Якутии отметила 91-летие и рассказала о секретах долголетия. По словам женщины, в ее жизни всегда присутствовал физический труд и отсутствовали курение и алкоголь, сообщает RuNews24.ru .

Собеседница журналистов добавила, что для долгой жизни нужно «как можно больше радоваться», а злые эмоции, наоборот, пресекать.

«Петь нужно, я всегда пела. Да и шью с малых лет по сей день, зрение не беспокоит сильно. Мяла всякую шкуру, разве что медведя не мяла. Все в голове у нас. Как задумаешь, так и будет», — сказала женщина.

Наталья рассказала, что не бросает дела даже сейчас: занимается хозяйством, присматривает за внуками.

В свою очередь, врач-терапевт Наталья Леонтьева дала практические советы, чтобы прожить долго и сохранить здоровье. По ее словам, необходимо включать в ежедневный рацион разнообразные фрукты и овощи, орехи и рыбу, а также уделить время физической активности — спорту, ходьбе, плаванию или езде на велосипеде.