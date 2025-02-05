Не нужно смущаться перед продавцом: почему в России становится меньше секс-шопов

Что касается сокращения в России числа магазинов для взрослых, то здесь вопрос больше о конфиденциальности. Люди хотят находиться в безопасной среде, без риска огласки, сообщила РИАМО практикующий психолог, сексолог Александра Миллер.

«А во-вторых, речь идет о комфорте: не нужно ничего объяснять, смущаться перед продавцом. Можно просто прочитать аннотацию, изучить отзывы и сделать выбор, не вступая в открытый контакт с другим человеком», — сказала Миллер.

При этом она отметила, что сейчас люди стали более открытыми. Как ни странно, если в Советском Союзе шутили, что «секса нет», и никто эту тему открыто не обсуждал, то сейчас все изменилось.

«Раньше при слове „секс“ женщина чуть ли не должна была падать в обморок — если не падала, значит, распущенная. Теперь же курсы чуть ли не глубокого горлового минета рекламируют на каждом углу. Листовки висят прямо на подъездах, блогеры без стеснения выкладывают подобную информацию в открытый доступ. Поэтому говорить о том, что люди сейчас стеснительны, я, к сожалению, не могу», — поделились сексолог.

Миллер уточнила, что просто не всем комфортно открыто прийти в магазин и озвучить свои предпочтения. Одно дело — обсуждать такие темы кулуарно, среди единомышленников, на специализированных курсах или в кругу друзей. И совсем другое — оказаться в магазине лицом к лицу с продавцом, особенно если человек занимает определенную должность.

«Представьте чиновника или известного футболиста, который приходит и открыто просит „побольше страпон“. Это неминуемо вызовет бурное обсуждение, и не факт, что такая информация не попадет в публичное пространство — утечки случаются постоянно», — отметила специалист.