В России становится меньше секс-шопов

Практически во всех крупных городах России с населением от 1 млн человек к началу 2025 года уменьшилось количество магазинов с товарами для взрослых. Исключением стали только Новосибирск и Екатеринбург, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на статистику аналитиков сервиса «Яндекс.Карты».

Суммарно по стране количество секс-шопов уменьшилось на 7,8% по сравнению с 2024 годом. Общее число таких магазинов составляет 1,99 тыс.

Количество секс-шопов, по сравнению с 2024 годом, выросло только в Екатеринбурге (на 2,6% до 39) и Новосибирске (на 5,5% до 58). Осталось неизменным число магазинов для взрослых в Красноярске и Ростове-на-Дону — 38 и 30 соответственно.

Причина закрытия секс-шопов в том, что россияне все чаще покупают игрушки для взрослых на маркетплейсах. Продавцов также не устраивает увеличение цены закупок на фоне роста курса доллара.

Ранее мужчина напал на секс-шоп в Краснодарском крае. Он потребовал резиновые члены.