Мужчина напал на секс-шоп в Краснодарском крае и потребовал резиновые члены

Мужчина с оружием напал на интим-магазин в Краснодарском крае

Мужчина в маске и с ножом в руках напал на интим-магазин в Краснодарском крае. Злоумышленник потребовал выдать ему «резиновые члены», сообщает Mash .

Вооруженный мужчина ворвался в секс-шоп и заявил сотрудникам, что к ним «пожаловал маньяк». Он потребовал выдать ему фаллоимитаторы, пообещав, что только в таком случае никто не пострадает.

Когда злоумышленнику отдали четыре секс-игрушки, он скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила больше 17 тыс. рублей.

Мужчину задержали. Мотив своего поступка он не смог объяснить, заявив, что момент совершения преступления не помнит.

Ранее в Москве мужчина избил друга фаллоимитатором. Пострадавший попал в больницу.