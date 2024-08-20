В Москве избитый фаллоимитатором мужчина попал в больницу
В Москве возбудили уголовное дело из-за избиения мужчины фаллоимитатором
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В столичном районе Западное Дегунино мужчина избил друга фаллоимитатором так, что пострадавшему пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью, сообщает Telegram-канал «112».
Предварительно установлено, что на друга напал 19-летний Тамерлан Х. Что именно произошло между мужчинами, еще устанавливается. В обстоятельствах случившегося уже разбирается полиция.
Известно, что по факту избиения возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Есть вероятность, что совсем скоро его переквалифицируют в другую статью — «Побои» или «Причинение легкого вреда здоровью».
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