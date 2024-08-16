Озвучившего «Фиксиков» 20-летнего актера Куликова избили в Москве

Актера Арсения Куликова, который озвучивал одного из персонажей мультфильма «Фиксики», избили на Ленинском проспекте в Москве, сообщает Telegram-канал 112 .

Артист обратился в больницу. Он поделился, что во время прогулки по Ленинскому проспекту начал ругаться с незнакомым мужчиной. Затем нападавший ударил Арсения и ушел.

У Куликова сломан нос. Полиция разыскивает агрессивного незнакомца.

Ранее избили актера Павла Баршака. Он пострадал во время драки с мужчиной, который преследовал его подругу.