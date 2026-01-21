«Не нагнетайте»: синоптик оценил, насколько лютые морозы идут в Москву

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве будут приличные, но не аномальные морозы

В ближайшие дни Москву и Подмосковье ожидает заметное похолодание, однако жителей столицы и области призывают не поддаваться панике. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с изданием «Вечерняя Москва» разъяснил, насколько суровыми будут предстоящие морозы и когда ждать потепления.

Согласно прогнозу, основной температурный удар придется на предстоящие выходные. Ощутимое падение столбиков термометров начнется в ночь на субботу, 24 января. В это время температура в Москве опустится до 25 градусов мороза, по области возможны локальные понижения до минус 28 градусов. Днем в субботу воздух прогреется до минус 12-15 градусов по Цельсию, а в ночь на воскресенье (25 января) ожидается до 19 градусов мороза.

Синоптик подчеркнул, что данные показатели на 11–13 градусов ниже климатической нормы, но не являются экстремальными для столичного региона.

Стоит отметить, что текущие прогнозы далеки от исторических рекордов. Так, в январе 1940 года в Москве фиксировали минус 42,1 градуса, а в 1942-м было минус 36 градусов. Последний раз 30-градусные морозы наблюдались в столице в 2006 году. В 2026-м подобных экстремальных значений пока не ожидается.

При этом волна холода будет краткосрочной, отметил эксперт. Уже в понедельник, 26 января, температурный фон начнет постепенно повышаться, возвращаясь к более комфортным значениям.

Таким образом, период «приличных» морозов в Москве продлится немногим более двух суток.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.