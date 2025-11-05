Не надо свинячить: за выкинутый из окна окурок грозит штраф до 10 тыс руб, но есть нюанс

«Фиксация такого нарушения — это не всегда дело полиции с мигалками. Чаще всего все начинается с жалобы соседей или прохожих. Если кто-то увидел, как вы выбрасываете мусор из окна, они могут подать заявление в местную администрацию, жилищную инспекцию или полицию. Доказательствами служат фото или видео с мобильного телефона — главное, чтобы на них был виден номер квартиры (для дома) или госномер машины, а также сам момент выброса», — сказала Трофимова.

Она добавила, что в городах с системами видеонаблюдения, вроде «Безопасного города» в Москве, камеры могут автоматически зафиксировать нарушение, особенно если мусор падает на тротуар или проезжую часть.

«Для выброса из авто часто используются дорожные камеры или патрули ГИБДД. Если мусор привел к инциденту — скажем, пакет на дороге стал причиной ДТП, — составляется акт осмотра места происшествия с участием свидетелей. Доказательствами могут быть и косвенные: следы мусора, ведущие к вашему окну или машине, или даже анализ ДНК для специфических отходов, вроде презервативов, хотя это редкость и применяется только в серьезных случаях», — рассказала юрист.

Трофимова отметила, что на деле привлечь кого-то за выброс мусора из окна не так просто, как кажется. В маленьких городах или сельской местности это часто остается без внимания — соседи могут просто поругаться, а полиция не станет тратить время на мелочевку без жалобы.

«По статистике, большинство штрафов выписывается в крупных городах, где есть активные жители и камеры. Реальность такова: если вас „застукали“ на видео и подали жалобу, шансы на штраф — 70–80%. Но без доказательств дело часто закрывают за отсутствием состава. Многие избегают ответственности, просто извинившись или убрав мусор, особенно если это первый раз. Однако с ростом экологического контроля, особенно в 2025 году, когда ввели повышенные штрафы за выброс из авто, случаи стали чаще. В соцсетях полно историй, где люди платили 5–10 тыс. руб. за окурок из окна машины, так что лучше не рисковать», — резюмировала эксперт.

