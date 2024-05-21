Не может говорить: молодой жертве нападения гражданина Афганистана стало хуже

У 22-летней Алисы, на которую накануне в Москве напал гражданин Афганистана, ухудшилось состояние. Врачи не дают утешительных прогнозов, сообщает SHOT .

20 мая в Москве на 22-летнюю Алису напал гражданин Афганистана и изрезал ее ножом. Лезвие задело легкое девушки и один из нервов. Врачам удалось спасти жизнь Алисы, проведя срочную операцию.

На следующий день состояние девушки ухудшилось. Пострадавшая практически не может говорить, жалуется на боли. Удар ножом пришелся ей в легкое, что привело к образованию пневмоторакса — скоплению воздуха в плевральной полости. Это нарушает вентиляцию легких, поэтому человеку становится сложно дышать. Также у Алисы поврежден один из нервов в области грудной клетки.

По данным SHOT, 48-летний гражданин Афганистана напал на 22-летнюю Алису с ножом в Гольяново. Девушка возвращалась с учебы. Мужчина несколько раз ударил ее в шею и грудь. Нападавший задержан. На допросе он сказал, что нашел нож за 10–15 минут до нападения. Ранее мужчина был судим за кражу на территории РФ.

Подобное нападение произошло в Мытищах. Там пьяный спортсмен пытался зарезать бывшую девушку прямо во дворе дома.