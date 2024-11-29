Не меньше трех детей: в «Матери России» рассказали о демографической политике

Член центрального президиума ВОД «Матери России», Председатель Наблюдательного Совета АНО «Матери Республики Башкортостан» Диана Фарахова заявила, что для обеспечения верной демографической политике в стране каждая семья должна иметь не менее 3 детей, сообщает «Федерал Пресс» .

«Если мы обратимся к практике восточных стран — Казахстана, на форуме которого мы с вами сегодня беседуем, или Узбекистана, то там коэффициенты рождаемости выше 10», — также отметила она.

По словам Фараховой, семьи, которые принимают решение о рождении одного или двух детей, останавливают род, потому что в одном воспроизводится одна ветка семьи, в другом — другая, но род не растет. Это приводит к вымиранию.

Страны Востока совершенно иначе подходят к реализации демографической политики: в некоторых из них коэффициент рождаемости достигает 20. Это связано с иной идеологией, заключила эксперт.