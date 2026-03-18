«Не хочешь детей? Поговорим»: психолог оценила новую меру Минздрава

Направление к психологу для женщин, не планирующих детей, — это не давление, а попытка через разговор повлиять на установки и пересмотреть решение, сообщила РИАМО клинический психолог Екатерина Макарова.

«Государственная поддержка перспективных проектов, когда простые люди не задумываются о пользе всего общества, но кто-то сверху опекает всех, называется метафилактика. Все развитые государства проводят метафилактику в отношении сердечно-сосудистых рисков, онкопоиска и планирования воспроизводства населения. Это абсолютно нормально и иллюстрирует здоровье общества», — сказала Макарова.

Она добавила, что в направлении женщины к психологу нет ограничений ее свободы или навязывания жизненной стратегии. Просто поговорить — это еще не рожать.

«Никогда не забуду признания одной студентки, которая после лекции подошла ко мне и сказала: „Екатерина, я всегда думала, что я — чайлдфри. Но послушала вас и поняла, что я инфантильна“. Вот так один разговор может решить все», — отметила специалист.

Ранее стало известно, что женщин, не планирующих иметь ребенка, могут направить к психологу, чтобы сформировать «положительные установки на рождение детей».

