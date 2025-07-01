Названа дата окончания реставрации Комендантского кладбища в Петербурге

К концу лета 2025 года специалисты планируют завершить восстановительные работы на надгробиях Комендантского кладбища, расположенного в Петропавловской крепости. Это кладбище, основанное в 1720 году, является одним из старейших и при этом самым маленьким в Санкт-Петербурге — на нем находится всего 19 захоронений, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Специалисты начали реставрировать кладбище в октябре прошлого года после разработки проекта, которая проводилась в течение 2023–2024 годов. На данный момент уже отреставрировано надгробие Ивана Набокова — российского военного деятеля, который участвовал в войнах против Наполеона и в польской военной кампании 1831 года. Реставраторы очистили памятник, провели специальную обработку мраморной поверхности, устранили биологические повреждения, укрепили основание и нанесли защитное покрытие для сохранности.

Руководитель проекта реставрации Сергей Жернов сообщил, что памятник на могиле бывшего коменданта Петропавловской крепости и участника войны с Турцией Николая Корсакова был полностью отреставрирован. По его словам, мраморное надгробие было в плохом состоянии из-за погодных условий.

Реставраторы очистили памятник, устранили повреждения, укрепили фундамент и восстановили отсутствовавший крест. Жернов также отметил, что утраченную икону на памятнике можно будет восстановить, если заказчик даст такое распоряжение, хотя это не входило в первоначальный план работ.

Реставраторы закончили восстановление памятника Алексею Сорокину, который был военным инженером, участвовал в войне с Турцией и руководил Петропавловской крепостью. Они устранили повреждения гранита и восстановили основу надгробия.