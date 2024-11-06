В ступинской школе № 9 дан старт образовательным интенсивам «Формула успеха»

В школе № 9 городского округа Ступино запустили новые образовательные программы для старшеклассников по программе «Наука в регионы» от Фонда развития Физтех-школы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Приветственное слово сказал руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

«Ступино — один из ведущих промышленных округов Московской области. Будущее наших предприятий зависит от вас, выпускников школ. Стартующие образовательные интенсивы — первый шаг в поддержке наших талантливых учеников. Верю, что вы сделаете правильный выбор в профессии. Желаю сдать экзамены на высокие баллы, получить высшее образование, возвращаться и работать на благо ступинской земли. Благодарю руководство Ступинской металлургической компании и Фонда развития Физтех-школ за поддержку и сотрудничество», — отметил Сергей Мужальских.

К словам главы округа присоединились управляющий директор АО «СМК» Андрей Завражнов, заместитель генерального директора УК АМР «СМК» Роман Модзгвришвили, руководитель программы «Наука в регионы» Фонда развития физтех-школ Матвей Лихолип.

В новом образовательном проекте участвуют 60 ребят из школ округа — это 3 учебные группы по математике, физике и химии. Занятия будут проходить по выходным дням в офлайн и онлайн форматах.

Выездные интенсивы направлены на повышение уровня образования в округе по точному, техническому и естественно-научному направлениям путем развития мотивации у одаренных школьников и наиболее подготовленных абитуриентов для поступления в ведущие вузы России. Это позволит усовершенствовать в Ступино олимпиадное движение, развить физико-математические классы, инженерно-инновационное образование и раннюю профориентацию среди детей.

В ходе мероприятия Сергей Мужальских и Андрей Завражнов подписали соглашение о намерениях продолжить совместное сотрудничество.

В зале собрались лучшие ученики округа в области математики, физики и химии. Ребятам рассказали, что их ждет на интенсивах, какие возможности открываются для них и для ступинской системы образования в целом, а также перспективы трудоустройства.

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