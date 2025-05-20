Научное сообщество оценило новые технологии для развития отрасли ЖКХ Подмосковья

В правительстве Московской области прошло очередное заседание научно-технического совета при министерстве ЖКХ региона, где ведущие организации представили свои технологии и наработки по оптимизации работы комплекса ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

6 продемонстрированных проектов оценила экспертная комиссия в лице членов Российской Академии наук, министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, экспертов нацпроекта «Экология» при правительстве РФ и других ведущих деятелей отрасли.

О целесообразности применения каждой технологии в муниципалитетах региона будет составлено заключение.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев в рамках заседания отметил, что каждое решение и предложение оценивается по критериям энергоэффективности, экономической целесообразности и соответствия особенностям Московской области. С начала года уже рассмотрено порядка 20 технологических и свыше 40 проектных инициатив.

Среди представленных инициатив — создание завода органических удобрений из отходов, система автоматического контроля сбросов стоков в водные объекты, развитие централизованной системы водоотведения в городском округе Щелково.

Так, одна из компаний продемонстрировала технологию переработки осадков сточных вод. Ее суть в преобразовании органических отходов в энергию путем гидротермальной конверсии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.