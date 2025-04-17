Нацпарк «Лосиный остров» стал вторым по посещаемости ООПТ России с начала года

Росзаповедцентр подвел итоги посещаемости особо охраняемых природных территорий федерального значения с начала года. Подмосковный национальный парк «Лосиный остров» занял второе место: заповедную территорию с января по март посетили свыше 850 тысяч туристов. Как отмечают специалисты, этому поспособствовало раннее начало туристического сезона из-за теплой погоды, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Лидером по посещаемости за три месяца года стал Сочинский национальный парк: его гостями за первые три месяца года стало более миллиона человек. Третье место — у Кисловодского национального парка, который посетили около 790 тысяч человек.

Минэкологии Подмосковья поздравляет федеральных коллег по заповедному делу с таким высоким уровнем популярности.

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