Нарушителей чистоты в Подмосковье обязали выполнить все предписания через суд

Специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие в 147 судебных процессах. В том числе 6 исков было подано с целью понуждения ответственных служб и учреждений к устранению недочетов в своей работе, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь нарушителям предстоит исполнить все судебные предписания, а также пройти повторную проверку инспекторского состава ведомства.

Кроме того, 15 решений за указанный период признаны судом законными. По ряду дел производство пока продолжается.

Обращение в суд — это крайняя мера борьбы с недобросовестными организациями, которые не выполняют свою работу в срок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.