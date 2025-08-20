сегодня в 13:34

Народная дружина продолжает следить за соблюдением правопорядка в Балашихе

Представители Народной дружины Балашихи совместно с сотрудниками полиции Межмуниципального управления МВД «Балашихинское» регулярно патрулируют территории городского округа. Профилактические мероприятия проводятся в разное время суток, что позволяет обеспечить комплексный подход к безопасности и проанализировать криминогенную обстановку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках проводимых патрулирований дружинники обнаруживают и задерживают лиц, подозревающихся в употреблении спиртных напитков и нарушении спокойствия жителей Балашихи.

При обнаружении и пресечении подобных действий данная информация оперативно докладывается в Управление территориальной безопасности администрации городского округа Балашиха и реализуется по линии межведомственного взаимодействия с территориальными органами безопасности, МВД, Росгвардии.

С начала года Народная дружина предупредила более 38 правонарушений, провела около 25 мероприятий, направленных на противодействие нелегальной миграции. За это время проверили около 350 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.