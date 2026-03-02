Намибия заинтересована в российских цифровых решениях в сфере обращения с отходами

В столице Республики Намибия Виндхуке состоялась рабочая встреча представителей Минприроды России и РЭО со специалистами администрации города. Стороны обсудили подходы к формированию комплексной системы обращения с отходами и обменялись практическим опытом, сообщает пресс-служба оператора.

Намибийская сторона выразила заинтересованность в продолжении сотрудничества и применении российских решений. В числе приоритетных направлений — технологии производства энергии из отходов, компостирование, механическая сортировка, а также опыт реализации института расширенной ответственности производителей. Отдельный интерес у набимийских коллег вызвали российские цифровые решения для операционного управления отраслью обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Российские решения в сфере обращения с отходами охватывают весь цикл — от организации сбора и сортировки до энергоутилизации и цифрового мониторинга процессов. Мы видим потенциал для их адаптации с учетом потребностей Виндхука и готовы продолжить экспертное взаимодействие», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

Российская делегация также посетила объекты обращения с отходами Виндхука и ознакомилась с действующей системой сбора, транспортировки и сортировки. По итогам визита стороны договорились провести серию онлайн-консультаций с профильными специалистами для проработки возможных совместных проектов.