Яблоневый сад Реутова стал съемочной площадкой федерального телеканала

В Яблочный Спас в городском яблоневом саду Реутова прошли съемки сюжета федерального телеканала «Мир». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Пять лет назад перед Казанским храмом в городском округе Реутов посадили яблоневый сад. В этом году к Яблочному Спасу на молодых деревцах уже были первые плоды.

Яблочный Спас - народное название одного из главных христианских торжеств - Преображения Господня.

К этому времени в садах созревают плоды нового урожая. Традиция освящать собранные фрукты и дала второе название празднику.

В Центральном парке Реутова растут старинные яблони. Они - свидетели многих десятилетий, наследие богатых деревенских садов, которые росли на этом месте.

Дендролог Григорий Визиряко рассказал, что в прошлом году яблок было много, но в этом году из-за весенних холодов не урожай.

Через пять лет, по словам дендролога, ожидают, что плодоносить начнут все молодые деревья. Тогда к Яблочному Спасу для верующих будет настоящий подарок. Все желающие могут прийти сначала в сад, а затем в храм.

Сюжет о нашем саде можно посмотреть по ссылке.

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