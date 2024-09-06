Началось голосование на выборах в совет депутатов Королева

В первый день голосования на выборах в совет депутатов городского округа Королев на избирательные участки начали сходиться желающие принять участие в формировании будущего наукограда. Об этом сообщил первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Денисов.

Избирательные участки оборудованы специальными пандусами для колясок, а в помещениях участков предусмотрены удобные условия для людей с ограниченными возможностями.

«Важно, чтобы все граждане имели возможность принять участие в выборах, независимо от своей физической способности. Крайне важно, что на избирательных участках были созданы удобства для людей с ограниченными возможностями», — отметил первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Денисов.

Активное участие населения в выборах приводит к формированию эффективного совета, который учтет интересы всех граждан, включая тех, кто сталкивается с физическими ограничениями. Впереди еще несколько дней голосования, и каждый голос имеет значение.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье проходят выборы в местные советы депутатов. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно. Отдать свой голос можно на избирательных участках, на дому или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Воробьев также заявил, что ДЭГ позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.