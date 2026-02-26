сегодня в 14:59

Начальника краснодарской налоговой заподозрили в махинациях с землей на 120 млн

В Краснодаре руководителя ИФНС № 3 подозревают в махинациях с землей, сообщает ТАСС .

Как рассказали в правоохранительных органах, он стал фигурантом дела о незаконном выводе из муниципальной собственности земельного участка. Речь идет об участке сельхозназначения под Крымском рыночной стоимостью свыше 120 миллионов рублей.

Налоговик также может быть причастен к делу бывшего главы Крымского района Сергея Леся.

«Выступал в качестве посредника между главой администрации Крымского района Лесем и другими лицами», — заявили в правоохранительных органах.

Сам Сергей Лесь задержан и обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в начале 2024 года он поручил подчиненному продавать участки без торгов по заниженной цене.

