Начальник Центра подготовки космонавтов посетил избирательные участки в Доме космонавтов

«Я хотел бы поздравить всех с этим особенным днём, потому что выборы — это всё-таки праздник для голосующего, ведь у него появляется возможность проявить свою гражданскую позицию и отдать свой голос за тех людей, которые впоследствии будут обеспечить его благосостояние здесь, в Звёздном городке. Так как наша профессия требует особенной внимательности и концентрации, всё больше сотрудников Центра подготовки голосуют в электронном виде. Эта цифра уже превышает около 30%, и это хороший такой показатель, а также перспектива для нас. Но и все-таки доля избирателей в Звездном Городке от центра, она остается существенной. Порядка 500 жителей городка являются сотрудниками центра и всегда достаточно активно голосуют», — поделился Максим Харламов.

Максим Харламов также оценил состояние избирательных участков, он отметил уровень подготовки и поддержания УИКов в надлежащем состоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.