Начались продажи новой флагманской умной колонки VK Капсула Про с Марусей

Абонентам «Ростелекома» доступна новая умная колонка VK Капсула Про с голосовым помощником Маруся. С ее помощью можно дистанционно управлять всеми сервисами умного дома «Ростелекома» и развлекательным видеоконтентом онлайн-кинотеатра Wink, передает пресс-служба компании.

Колонка мощностью оснащена большим сенсорным экраном с поддержкой функции multi-touch. На круглый дисплей выводятся часы, прогноз погоды, плеер и данные умного дома, которые поступают со встроенных датчиков под управлением Zigbee-хаба. Колонка также оснащена датчиками движения, климата и освещенности, позволяющими настроить различные индивидуальные сценарии умного дома. Так, например, можно автоматизировать включение или выключение света, регулировать температуру на кондиционере, устанавливать необходимый уровень влажности, а также дистанционно управлять пылесосом, обогревателем, чайником, кофеваркой и другой подключенной бытовой техникой.

С помощью голоса можно управлять громкостью звука (поддерживается технология пространственного звучания), переключать каналы ТВ, включать фильмы или сериалы без пульта. Можно попросить Марусю сделать свет поярче или приглушить его, включить радио, озвучить прогноз погоды или помочь детям с уроками.

«Наша миссия как национального провайдера — сделать жизнь каждого человека лучше. А что сегодня важно как раз для каждого из нас? Так это — количество времени, которое мы тратим на мишуру быта. Умная колонка VK Капсула Про разработана для того, чтобы можно было экономить наши минуты и даже часы на бытовых хлопотах. Дал команду и включились чайник, свет, раскрылись шторы, повысился или понизился звук музыки. Мы все живем в жестком ритме, в предельном скоростном графике работы и даже личной жизни. Поэтому VK Капсула Про незаменима для тех, кто по-настоящему ценит свое время», — сказал заместитель директора макрорегионального филиала — директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Святец.

VK Капсула Про доступна в четырех стильных цветах: оникс, кобальт, бургунди и фуксия. Дизайн устройства разработан совместно с международной студией промышленного дизайнера Карима Рашида.

При оформлении заказа на маркетплейсах доставка устройств доступна во всех регионах страны. При заказе на сайте «Ростелекома» доставка возможна в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Владивостоке. В планах расширение географии, информация появится дополнительно на сайте.

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