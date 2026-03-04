На выставке НЕФТЕГАЗ-2026 показали зенитный комплекс ЗУ-23А для защиты объектов

На 25-й международной выставке «НЕФТЕГАЗ-2026», приуроченной к юбилею мероприятия, свои разработки представил НТЦ ЭЛИНС. Мероприятие проходит со 2 по 5 марта в стенах МВЦ «Крокус Экспо», сообщили представители НТЦ.

Ключевым экспонатом стал зенитный артиллерийский комплекс ЗУ-23А, созданный для обнаружения и ликвидации широкого спектра угроз. Как заявляют разработчики, установка эффективно работает как по воздушным, так и по наземным и надводным целям, включая объекты, обладающие небольшими размерами.

В основе новинки лежит серийно выпускаемая установка ЗУ-23. В зависимости от конкретных задач и выбранной конфигурации, комплекс способен прикрыть как отдельный малоразмерный объект, так и группу рассредоточенных сооружений, обеспечивая надежный оборонный контур.

Эксперты отмечают, что применение калибра, превосходящего аналогичные системы, дает комплексу неоспоримое преимущество. По сравнению с зенитными установками меньшего калибра, ЗУ-23А показывает значительно более высокую результативность при поражении назначенных целей.