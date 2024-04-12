На выставке-форуме «Россия» наградили лучших работников сферы ЖКХ

11 апреля на ВДНХ со сцены большого конференц-зала павильона № 75 прозвучали поздравительные речи руководителей отрасли, а также прошли награждения сотрудников сферы ЖКХ и состоялся большой праздничный концерт, передает пресс-служба выставки.

Более 100 участников форума удостоились награды за свой профессионализм в сфере ЖКХ.В число награжденных попали представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций Московской области.

«Президент поставил задачу по увеличению темпов и объемов модернизации коммунальной инфраструктуры. Для этого в регионах страны эффективно работают сразу несколько инструментов, среди которых поддержка из федерального бюджета, инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты», — подчеркнул в поздравлении по ВКС заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин также отметил, что по наказам Президента активная работа развернута по восстановлению и строительству на новых территориях Российской Федерации, многое уже сделано, но предстоит решить еще ряд крупных задач.

«В этом направлении деятельности Минстрой России совершает необходимые шаги в решении задач, поставленных перед нами руководством страны», — сказал в поздравительном адресе, переданном для собравшихся сотрудников отрасли, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

По словам координатора федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Александра Козлова, чествование, а особенно праздники для работников ЖКХ — большая редкость.

«Работники этой сферы постоянно должны находиться на страже жизнеобеспечения. Следить за тем, чтобы бесперебойно в квартиры и дома граждан нашей страны поступали коммунальные ресурсы, чтобы дома и дворы, социальные, культурные и иные объекты содержались чисто, уютно и главное — безопасно. Тем не менее, посредством Премий и других общественных мероприятий, которые реализуются СПК ЖКХ, партией „Единая Россия“, мы можем рассчитывать на повышение статуса и престижа этих профессий. К слову, уже есть позитивная динамика в привлечении высококвалицированных кадров в отрасль», — заявил Козлов.

С ним согласна заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева

«Мы редко говорим спасибо работникам сферы ЖКХ! Но именно благодаря этим и тысячам других сотрудников, работающих в данной отрасли, у нас в домах есть тепло, свет, вода, осуществляется ремонт и проходит благоустройство. Нам предстоит еще очень многое сделать для того, чтобы качество работы ЖКХ стало выше, расчеты прозрачнее, а работа сотрудников привлекательнее. И делать это необходимо немедленно. Поэтому вопросы ЖКХ для нашего комитета в нынешнем году — приоритетные», — сказала Разворотнева.

Председатель общественного совета партийного проекта «Жители МКД» в Московской области Наталья Абросимова, подчеркнула, что помимо справедливой оценки труда работников сферы ЖКХ, в настоящий момент в России выстроен диалог между всеми участниками, от которых зависит жизнеобеспечение всей сферы.

«Более 10 работников предприятий от Московской области были удостоены высоких наград. Безусловно это принесет свои плоды в дальнейшем. Помимо этого, подобные форумы и мероприятия — это еще и дополнительная платформа для коммуникации. Здесь все участники сферы могут не только делиться успешными наработками, но и задавать волнующие вопросы», — прокомментировала Наталья Абросимова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.