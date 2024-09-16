На выходных парки Подольска посетили около 15 тысяч человек

Около 15 тысяч человек приняли участие в разнообразных мероприятиях в парках Подольска, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Для посетителей организовали игровые программы, мастер-классы, лекции, рукодельные мастерские. На спортивных соревнованиях можно было проявить свои физические способности и посоревноваться с друзьями.

Профессиональные укротители огня зажгли вечер пятницы незабываемым шоу «Вечер огня». Артисты из Подольска, других округов Московской области и соседних регионов присоединились к проведению огненного фестиваля.

В субботу утром многие приходили проверить своё здоровье на выездной диспансеризации и сделать прививку от гриппа. Днём провели показ новых брендов одежды от юных моделей.

В парке им. В. Талалихина два дня работал маркет «Бочка», где проходил фестиваль молодёжных брендов и можно было приобрести уникальные товары.

Ранее в Подмосковье впервые отметили День благоустройства. В текущем году после завершения работ запланировано открытие 94 территорий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сегодня мы впервые отмечаем День благоустройства Подмосковья — будем праздновать его каждое третье воскресенье сентября», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.