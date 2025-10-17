На выездной администрации в Старых Химках приняли 90 обращений жителей

В Старых Химках на базе школы № 8 имени Матвеева провели выездную администрацию. Глава города Елена Землякова вместе с профильными специалистами приняла обращения у 90 химчан. Большинство вопросов жителей касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и домов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Житель дома № 8 на Ленинском проспекте Сергей Юхарев обратился по вопросу ремонта фасада многоквартирного дома. Химчанин работает тренером-преподавателем по самбо и когда вернулся со сборов обнаружил, что частично разрушилась кирпичная кладка дома.

«Вернулся и не сразу заметил. Когда подошел к балкону, увидел разгром. Ожидаю, что мы решим эту проблему. Потому что вот-вот уже начнется зимний период. Стенка тонкая, в квартире будет холодно», — рассказал мужчина.

Ситуацию Елена Землякова вместе с заместителем по вопросам ЖКХ Александром Сорокиным и представителем управляющей компании дома взяли на контроль. Профильные специалисты проведут локальный ремонт поврежденного участка фасада.

«Формат встреч помогает наладить прямой диалог между жителями, специалистами обслуживающих организаций и администрацией. Горожане тут оперативно получают консультации и решают вопросы с представителями всех профильных ведомств. Системный подход к проведению выездных администраций позволяет эффективно реагировать на запросы жителей и повышать качество жизни во всем округе», — отметила депутат Инна Монастырская.

Прием жителей на выездных администрациях проходит каждую неделю в разных микрорайонах городского округа. С начала года в Химках провели уже 39 выездных администраций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.