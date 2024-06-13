В Подмосковье завершился фестиваль семейных экологических клубов

Всероссийский фестиваль семейных экологических клубов проходил в Российской государственной библиотеке для молодежи с 1 марта по 5 июня. Наилучшие результаты показали участники из Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«В конкурсе победила семья Луковниковых из Мытищ», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В рамках фестиваля прошел конкурс видеороликов семейных экологических клубов. Материалы для него прислали различные семейные объединения — клубы, которые функционируют на базе различных библиотек, учреждений дополнительного образования и просто семьи, в которых культивируется бережное отношение к окружающей среде

Всего в фестивале приняли участие семьи их 24 регионов России. Официальные результаты были озвучены в рамках круглого стола «Семья и экология: как воспитать бережное отношение к природе» на XV юбилейном Международном Форуме «Экология», который прошел 4–5 июня в центре международной торговли в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.